Nowe stroje i nowi piłkarze w GKS Bełchatów

Drugoligowy GKS Bełchatów przygotowuje się do rundy wiosennej nie tylko sportowo, ale także organizacyjnie.

- W tym roku nasz klub obchodzi 45-lecie istnienia - mówi rzecznik prasowy GKSBełchatów Michał Antczak. - Piłkarze grać będą w związku z tym w specjalnych koszulkach. Ich projekt powstał przy współpracy z łódzkim artystą i projektantem, Danielem „Goudą” Tworskim. Tym samym, który był autorem znaku graficznego 45-lecia. Niebawem będzie możliwy zakup koszulek.

Rozkręcają się natomiast przygotowania drużyny do piłkarskiej wiosny. - Obserwujemy testowanych piłkarzy, ale na razie za wiele powiedzieć nie mogę, bo mamy za sobą głównie testy. Najbliższy tydzień, zakończony sobotnią grą wewnętrzną da odpowiedź na pytanie, który z testowanych piłkarzy pozostanie w zespole. Pyta pan o Alexandra Zalecznyego, to piłkarz mający dwa paszporty - polski i amerykański. Za oceanem grał w jednej z drużyn uniwersyteckich. Już w poniedziałek na zajęciach powinni sie pojawić kolejni nowi zawodnicy, w tym napastnik, który grał nawet w ekstraklasie. Jesteśmy bardzo blisko podpisania z nim umowy i mam nadzieję, że już nic nie stanie na przeszkodzie. Ostatnio prowadziliśmy negocjacje z jednym z graczy, ale uprzedziła nas nieoczekiwanie Cracovia. Pod Jasną Górą nie będzie zapewne grał w pierwszej drużynie, lecz w rezerwach.

Do Bełchatowa trafić może co najmniej dwóch piłkarzy z ekstraklasowego Radomiaka Radom. ą