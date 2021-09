Nowe rozkłady jazdy w łódzkim MPK. Powstanie "superlinia" 72 z Olechowa na Hutę Jagodnicę. Od 1 października zmiany tras i rozkładów MPK

Powstanie „superlinia” 72 kursująca z Olechowa na Hutę Jagodnicę przez całą Łódź ze wschodu na zachód. Połączenie linii 72 z 74 i likwidacja tej ostatniej ma ułatwić dojazd w rejon Politechniki Łódzkiej, podobnie jak przywrócenie kursowania tramwaju nr 16 z Teofilowa na plac Niepodległości.

Zmianie ulegnie również układ przystanków na Olechowie w rejonie skrzyżowania Hetmańska/Zakładowa. Wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane będą za skrzyżowaniem.

Inne zmiany od 1 października to powrót tramwajów na Helenówek, większa częstotliwość w soboty, więcej połączeń dla uczniów i studentów i wprowadzenie kolejnych przystanków na żądanie. W soboty tramwaje i autobusy kursować będą co 15 minut na liniach 2, 3AB, 5, 7, 9, 10B, 11AB, 12, 14, 15, 17, 52, 57, 59, 64AB, 65AB, 69AB, 70, 72AB, 73, 76, 80, 81, 83, 86AB, 96C, 99, Z1, Z3, Z13. Natomiast na linii 8AB częstotliwość wyniesie 7,5 minuty. Linia 3C zniknie, za to nastąpi zwiększenie liczby kursów na całej trasie jako linia 3B z Chojen na Marysin. Linia 9 wracana pętlę na Helenówku. Linia 11A wraca na pętlę na Helenówku i kursować będzie na Chojny, linia 11B wraca na pętlę na Helenówku. Linia 14 kursować będzie z Dąbrowy do ronda Lotników Lwowskich. Linia 15 pojedzie na Stoki. Linia 16 kursować będzie w dni robocze co 30 minut dla połączenia Teofilowa z kampusem Politechniki.