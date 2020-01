Nowe piece zamiast "kopciuchów" w walce z zanieczyszczeniem powietrza w Łodzi

Program wymiany „kopciuchów” na nowoczesne, ekologiczne piece działa w Łodzi od 2017 roku. Przez ten czas wymieniono około 3 tysiące źródeł ogrzewania. Kosztowało to ponad 7 milionów złotych. Odbiorcy indywidualni mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie 7 tys. złotych brutto. Ma to pokryć 80 procent kosztów inwestycji. Wspólnoty mieszkaniowe, w tym właściciele kamienic, mogą dostać do 50 tysięcy złotych. Otrzymane środki muszą być wydane w tym roku.

Jak do tej pory zakwalifikowano 50 wniosków na wymianę zagrażających środowisku pieców. 6 pochodzi od wspólnot mieszkaniowych i właścicieli kamienic, reszta od indywidualnych odbiorców

Dominik Artomski z Łódzkiego Alarmu Smogowego przyznaje, że palenie w tzw. kopciuchach jest dużym problemem. Przecież to one w dużej mierze zanieczyszczają powietrze.

- Prowadziliśmy kontrole z łódzką Straż Miejską – dodaje Dominik Artomski. - Tylko chodziło nam nie o karanie, a edukowanie. Ostatnio nie jeździmy. Brakowało strażników, samochodów, auta eko patrolu nie były dobrze wyposażone.