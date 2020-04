Nowe otwarcie gospodarki, czyli plan Jarosława Gowina

Jarosław Gowin plan na odmrożenie polskiej gospodarki

Jarosław Gowin, były wicepremier i lider Porozumienia, przedstawił na łamach Onetu Plan Nowego Otwarcia, który jest wynikiem konsultacji z lekarzami, naukowcami, ekonomistami i samorządami.

Aby plan mógł się powieść, konieczna jest współpraca rządu, samorządów, organizacji przedsiębiorców i związków zawodowych. - podkreśla Gowin.

Model zarządzania restrykcjami nie powinien być wyłącznie oparty o dane z epidemii. Jak wskazują badacze z krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, konieczne jest wzięcie pod uwagę również:

kondycji firm,

sytuacji na rynku pracy,

stanu finansów publicznych,

nastrojów społecznych i kontekstu międzynarodowego.

Nowa umowa społeczna, o której mówi Gowin, powinna zawierać szczegółowy kalendarz działań, oparty na wnikliwej analizie i precyzyjnej komunikacji z obywatelami.

Pierwszy etap odmrażania gospodarki: Szybki restart

Kluczowa data to 4 maja. To nowy początek, który umożliwić ma uruchomienie handlu, gastronomii, rzemiosła i turystyki w możliwie jak najszerszym zakresie. Usługi z kolei powinny być odmrażane stopniowo, ale nie później, niż do końca czerwca.