Nowe oświetlenie na łódzkich ulicach za 200 tys zł. Zamontowane latarnie mają poprawić bezpieczeństwo oraz zmniejszyć zużycie prądu

Epidemiolog: Jeszcze długo nie wrócimy do normalności

Należy się więc przygotować na to, że nasze życie będzie ograniczone koronawirusem jeszcze przez długi czas. To może potrwać nawet rok czy dwa lata, zanim dotrzemy do punktu, w którym uznamy, że udało nam się opanować sytuację - mówi dr Adam Kucharski, matematyk i epidemiolog z L...