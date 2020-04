Nowe osiedle mieszkaniowe w sąsiedztwie Manufaktury! Powstają lofty i apartamenty ZDJĘCIA

Kolejny pofabryczny i dość zapomniany zakątek Łodzi zostanie przywrócony do życia dzięki prywatnej grupie deweloperskiej, która w nowoczesne osiedle mieszkaniowe zmienia już tereny po zakładach „Norbelana” (a pierwotnie fabryce Karola Eiserta) u zbiegu ul. Żwirki z ul. Żeromskiego. Tym razem deweloper wziął na celownik nieruchomość przy ul. Drewnowskiej 77, kiedyś fabrykę tkanin wełnianych Aleksandra Adamskiego (vel Hirsza Damskiego) i powojennych Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Wiosny Ludów. We frontowej willi, dawnym lokum rodziny Adamskiego, działała ostatnio jedna z największych w Łodzi grot solnych. To już jednak przeszłość. Przy ul. Drewnowskiej 77, na powierzchni 1,2 ha powstanie kompleks mieszkaniowy składający się z pięciu budynków, w tym dwóch odrestaurowanych zabytków o wysokości od dwóch do ośmiu pięter. Znajduje się w nich 276 loftów i apartamentów o powierzchni od 29 do 222 mkw. (2-5 pokojów). ZOBACZ WIZUALIZACJE

Materiały inwestora