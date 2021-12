Nowe ograniczenia covidowe od 15 grudnia. Gdzie wprowadzone zostaną limity, a co zostanie zamknięte?

Limity w kinach, restauracjach, hotelach i transporcie zbiorowym

Od 15 grudnia rząd obniży limity w lokalach, restauracjach, barach i hotelach do 30 procent

Od 15 grudnia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych limit do 30 procent.

Od 15 grudnia zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia

Od 15 grudnia limit w transporcie zbiorowym zostanie ograniczony do 75 procent.

Od 15 grudnia wszystkie osoby przylatujące spoza Schengen muszą mieć wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przylotem test na COVID-19

Od 15 grudnia rząd wprowadza obowiązkowe testy dla współdomowników i osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy

Rząd wprowadza też naukę zdalną w okresie świątecznym i poświątecznym. Zajęcia zdalne rozpoczną się 20 grudnia i potrwają do 23 grudnia. Przerwa świąteczna zaplanowana jest w okresie od 24 do 31 grudnia. Nauka zdalna będzie obowiązywać także po świętach do 9 stycznia. Przypomnijmy, że w Łódzkiem ferie rozpoczną się 14 lutego i potrwają do 27 lutego.