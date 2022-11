Nowe lotnisko w Egipcie zaczęło przyjmować samoloty. Od 1 grudnia 2022 ma obsługiwać loty międzynarodowe. Jak wygląda w środku? Emil Hoff

Nowe lotnisko pod Kairem, niedaleko słynnych piramid, właśnie przyjęło pierwszy planowy lot wewnątrzkrajowy. Od grudnia 2022 mają się zacząć połączenia międzynarodowe. Jak na egipską turystykę może wpłynąć nowe lotnisko?

Egipt to turystyczna potęga, a szczególnie chętnie odwiedzamy go zimą, gdy upały w północnej Afryce robią się bardziej znośne, a my nabieramy ochoty, by uciec przed polskim zimnem i pluchą do kraju pełnego słońca. Już niebawem podróż samolotem do Egiptu i po Egipcie może stać się łatwiejsza. W kraju powstało nowe lotnisko – blisko słynnych piramid i Wielkiego Muzeum Egipskiego. Co to oznacza dla egipskiej turystyki i kiedy będzie można skorzystać z nowego portu lotniczego?