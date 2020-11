Nowe godziny pracy Manufaktury - sprawdź, jak będzie czynna w listopadzie

Od poniedziałku do piątku galeria handlowa będzie czynna w godz. 10-21. Wyjątkiem będzie tzw. Black Friday, czyli 27.11, gdy sklepy będą otwarte od godz. 10 do godz. 22.

W soboty zakupy w Manufakturze będzie można zrobić w godz. 10-22, w listopadzie nie będzie żadnej niedzieli handlowej.

Qulinarium również będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10-21 (z tym samym wyjątkiem w Black Friday). W soboty – od 10 do 22. Qulinarium jest czynne również w niedziele niehandlowe: od godz.12 do 20. Warto pamiętać, że w związku z tzw. Czerwoną Strefą strefa Qulinarium działa w trybie na wynos i na dowóz.