Nowe godziny otwarcia sklepów w Łodzi. Markety czynne całą dobę

Od wtorku (7 kwietnia) całodobowo czynne są też Biedronki. Przerwa techniczna w Biedronkach trwa od 13.30 do 14.30.

Niektóre Lidle już od ubiegłego tygodnia pracują całodobowo – tak jest m.in. przy ul. Wici czy ul.Łagiewnickiej. Inne – jak np. przy ul. Nowe Sady w tym systemie pracuje od wczoraj, a przy ul. Armii Krajowej czy al. Piłsudskiego 151 – zaczną od jutra (tj. od 8.04). W godz. 3-4 sklepy mają przerwę techniczną. Generalnie Lidle pracują od 6 do 24, ale np. ten w Galerii Łódzkiej działa od 8 do 21. Warto więc sprawdzić godziny „swojego” sklepu w internecie.

Auchan - nowe godziny otwarcia

Do Auchan można wybrać się od 6.30 do 21. We wszystkich sklepach godz.10-12 – są zarezerwowane dla seniorów.

Tak wyglądały zakupy w minioną sobotę w Łodzi: