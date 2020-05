Nowa zieleń na łódzkich ulicach. Ruszyły nasadzenia. Pojawi się 1.5 tysiąca nowych drzew i ponad 3 tysiące krzewów

- Ważnym elementem życia mieszkańców jest zieleń. Drzewa pojawią się na wielu łódzkich ulicach, choćby na ulicy Sienkiewicza, gdzie przyznam, nie pamiętam, by one kiedykolwiek rosły. Teraz będzie ich 60, od ulicy Narutowicza aż do trasy WZ. To samo dotyczy ulicy Wschodniej, gdzie chyba też nigdy nie było zieleni, a teraz posadzimy 118 drzew - powiedziała prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

W drugiej połowie roku nowe drzewa pojawią na ul. Próchnika i Rewolucji 1905 roku. Na ulicy Kilińskiego niebawem nasadzone zostaną wiśnie, graby, śliwy – łącznie 37 drzew. Natomiast na wybudowanej tam już pergoli będą się wić pnącza.

Miasto sadzi nie tylko drzewa, ale także krzewy. Na ulicy Nawrot wykonawca urządza właśnie zieleńce. Drzewa zostały tu posadzone wcześniej, a teraz aranżowana jest zieleń niska – łącznie trzy i pół tysiąca krzewów i traw: będą to byliny, róże, berbersy oraz cisy. Na ulicy Wschodniej posadzonych zostanie około czterech tysięcy nasadzeń.



- Co ważne, wszystkie pasy drogowe uzupełniamy w systemy automatycznego nawadniania. To pozwoli nawadniać je w suche dni, a w deszczowe utrzymywać odpowiedni poziom. Mamy też takie przestrzenie, jak skwery czy place zabaw, gdzie pośród istniejącej już zieleni znajdą się kolejne nasadzenia - powiedziała Justyna Krakowiak z Zarządu Inwestycji Miejskich

W tym roku nowe drzewa pojawią się również na podwórkach, które miasto odnawia razem z kamienicami w ramach programu rewitalizacji.