Nowa turystyczna atrakcja w Łódzkiem. Zoo Borysew urządziło Dom Zimowy. Do odwiedzin zaprasza od piątku 6 stycznia ZDJĘCIA

Dom Zimowy – jak podkreśla Andrzej Pabich , właściciel Zoo Borysew – to dawno oczekiwany obiekt. - Do tej pory ogród funkcjonował sezonowo, a marzyło się nam, by turyści odwiedzali nas także zimą. Teraz będzie to możliwe. W halach o łącznej powierzchni 1,2 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni czekać na nich będzie kilkanaście gatunków.

W nowych pokojach – jak wylicza Zoo Borysew - zamieszkały tygrysy, lwy, aligatory, krokodyle, świnie rzeczne, gibony, a w ich sąsiedztwie kapibary, oryksy, żyrafa Tymon, tapirka Tosia i pelikany. W domu Zimowym znalazło się także miejsce na wypoczynek gości w mini kawiarence.

Najnowszym nabytkiem Zoo Borysew stały się kapibary. Sprowadzono tu – co nie było proste, zwierzęta te stały się bowiem bohaterami memów, a co za tym idzie modne na całym świecie – stadko liczące 8 sztuk tych sympatycznych gryzoni. Jak się przyjęły w nowym środowisku? - Dosyć szybko poczuły się jak w domu, choć to gatunek mocno płochliwy – z uśmiechem mówi Sylwia Gliszczyńska, opiekunka zwierząt w Zoo Borysew. - Staramy się karmić je z ręki, podchodzić jak najbliżej, by poczuły, że jesteśmy ich przyjaciółmi. Myślimy, że małymi kroczkami w pełni oswojone zostaną do lata.