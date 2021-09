Nowa spółka miejska zajmie się mieszkaniami komunalnymi w Łodzi. Zarząd Lokali Miejskich sobie nie radzi? Jaka jest polityka mieszkaniowa?

Czy władze Łodzi powołają nową spółkę miejską zarządzającą zasobem mieszkaniowym miasta? Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik twierdzi, że zlecenie przeprowadzenia analizy "modelu optymalizacji procesu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym w Mieście Łodzi", nie oznacza jeszcze, że spółka powstanie.

Zarząd Lokali Miejskich sobie nie radzi zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi w Łodzi? O planach powołania nowej spółki miejskiej w Łodzi głośno jest od lipca. Miasto Łódź ogłosiło wówczas przetarg na analizę modelu optymalizacji procesu zarządzania miejskim zasobem mieszkaniowym. W opisie istotnych warunków zamówienia czytamy m.in., że "wykonawca przygotuje dopuszczalny pod względem formalno-prawnym oraz zapewniający opłacalność finansową, model optymalizacji procesu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym w Mieście Łodzi zmierzający do utworzenia spółki komunalnej". Znaczy to mniej więcej tyle, że bez względu na to, co z tej analizy wyjdzie, to i tak celem jest utworzenie nowej spółki, z zarządem i radą nadzorczą, w miejsce Zarządu Lokali Miejskich, dziś działającego na zasadach wydziału UMŁ. CZY ISTNIEJE POLITYKA MIESZKANIOWA ŁODZI? Miasto płaci za analizę stworzenia spółki ale spółki nie stworzy?

Mimo to, wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik odpowiadając na pytania Tomasza Anielaka, radnego PiS, twierdzi, że to nic pewnego. Że samo zlecenie przeprowadzenia analizy "nie jest równoznaczne z planami powołania spółki, o której mowa w zleconym zamówieniu". Anielak zapytał również dlaczego ta "rewolucja mieszkaniowa" odbywa się za plecami łodzian, czyli bez konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje w sprawie polityki mieszkaniowej o których słyszało niewielu I co się okazuje? Otóż konsultacje były, łącznie dwie tury, w maju i czerwcu. Co jednak najciekawsze, wśród wielu uwag i opinii mieszkańców biorących udział w konsultacjach, nie ma tam słowa, ani nawet sugestii, że rozwiązaniem problemów z zarządzaniem miejskim zasobem lokalowym, mogłoby by być utworzenie nowej spółki, co świadczy o tym, że to pomysł władz miasta. W raporcie z konsultacji, który analizowaliśmy, jest za to kilka uwag i opinii wskazujących, że urzędników zajmujących się mieszkaniami z komunalnymi "jest zbyt mało", inne uwagi mówią, że są niekompetentni, albo wykazują się brakiem szacunku dla mieszkańców. Wiceprezydent Pustelnik wyraźnie też zaznaczył, że "celem podjętych działań nie jest zwiększenie zatrudnienia w spółkach gminnych".

Tymczasem Urząd Miasta Łodzi rozstrzygnął już przetarg na wykonanie analizy. Przygotuje go łódzka agencja COMPER Fornalczyk i Wspólnicy za blisko 144 tys. zł, a zadanie ma być wykonane do końca grudnia 2021 r. Mieszkania komunalne w Łodzi Na blisko 359 tys. mieszkań w Łodzi, do samorządu miasta należy blisko 43,3 tys., czyli 12 proc. To największy udział spośród pięciu największych polskich miast, a zbliżony do Łodzi wynik - 10 proc. - ma tylko Wrocław. Ponad 25 tys. z miejskich lokali to mieszkania w budynkach w 100 proc. należących do samorządu, ponad 17 tys. to lokale we wspólnotach mieszkaniowych, a blisko 2,3 tys. to mieszkania w najmie socjalnym i pomieszczenia tymczasowe. Aż 3,5 tys. miejskich mieszkań to lokale w budynkach wybudowanych przed 1900 r., a stopień ich zużycia wynosi ponad 70 proc. Najnowszych mieszkań, wybudowanych po 1990 r. jest tylko 1779, ale maksymalny stopień ich zużycia wynosi 30 proc. i dotyczy 1695 mieszkań.