Nowa polska komedia „Mayday”: Poczucie humoru, które dnia nie robi

Komedia „Mayday”, znana również ze scen łódzkich teatrów Powszechnego i Nowego, to największe komercyjne osiągnięcie jej autora, Brytyjczyka Raya Cooneya. Sztuka, która miała premierę w 1983 roku, grana jest do dzisiaj na całym niemal świecie i cieszy się niesłabnącym powodzeniem; ma nawet swoją angielską filmową wersję, która jednak nie okazała się wielkim sukcesem. Farsa, jak to farsa - bawi natłokiem nagromadzonych bzdur, ale gdy w teatrze, gdzie umowność sytuacji, konwencja, kontakt z żywymi aktorami, reagującymi na nastroje publiczności oraz precyzyjne tempo inscenizacji, zespołowość teatralnej machiny i sceniczny sznyt ułatwiają odbiór gatunku, sprawiając, iż się on tam sprawdza, to w kinie, tworzącym ułudę realności świata, do którego „wciągani” są widzowie, wyostrza się sztuczność farsy, inny niż w teatrze sposób narracji wydobywa wszelkie szwy, dowcip spłaszcza się do grubości ekranu. Całość zamienia się zaś w koszmar, gdy do literackiego żartu opartego na komedii omyłek i trzaskaniu drzwiami twórcy postanowią dodać własne wygłupy. A Sam Akina i scenarzyści dodali, niestety dużo...