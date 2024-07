Nowa funkcja cyfrowego kasowania biletów w łódzkich tramwajach i autobusach

Cyfrowe bilety – wygoda czy problem?

Korzystanie z aplikacji mobilnych takich jak Jakdojade.pl, zBiletem.pl, czy moBilet, staje się coraz bardziej popularne wśród pasażerów MPK. Umożliwiają one szybki zakup biletów, bez konieczności posiadania przy sobie gotówki czy szukania automatu biletowego. Wszystko, czego potrzebujemy, to smartfon i aktywne połączenie z internetem. Jednakże, obecny system zakupu biletów mobilnych nie jest pozbawiony wad. Głównym problemem jest fakt, że bilet jest aktywny od momentu zakupu, co może prowadzić do nieporozumień podczas kontroli, jeśli pasażer zakupi bilet tuż przed wejściem do pojazdu.

Pasażerowie, decydując się na zakup biletu przez telefon, muszą pamiętać o dokonaniu transakcji przed odjazdem pojazdu z przystanku. W przeciwnym razie, narażają się na ryzyko otrzymania mandatu za jazdę bez ważnego biletu. To stresująca sytuacja, zwłaszcza w przypadku nagłych, nieprzewidzianych sytuacji, kiedy to pasażer ma ograniczony czas na zakup biletu.