Nowa atrakcja dla aktywnych w Łódzkiem. Otwarcie toru sprawnościowego i turniej ninja odbył się w Łasku ZDJĘCIA

- Tor przeszkód jest bardzo profesjonalny. Jest dużo kombinacji, uchwytów i przeszkód, każdy znajdzie coś dla siebie. To na pewno fajna zabawa – zapewnia Szymon Kalinowski z Vikings Run Team, który ma za sobą już kilka lat startów. Do Łasku przyjechał z Opoczna, gdzie nie ma podobnego toru. – Na pewno będziemy odwiedzać to miasto od czasu do czasu, by potrenować.