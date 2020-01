Nominacje do Oscarów 2020: „Boże Ciało” z szansą na statuetkę

„Boże Ciało” w swojej kategorii rywalizować będzie z filmami: „Nędznicy” (Francja, reż. Ladj Ly), „Kraina miodu” (Macedonia, reż. Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov), „Parasite” (Korea Płd., reż. Joon-ho Bong) oraz „Ból i blask” (Hiszpania, reż. Pedro Almodóvar). Za największych faworytów tej kategorii uchodzą produkcje koreańska i macedońska, ale „Boże Ciało” już się na tyle spodobało Amerykanom, że planują realizację serialu na podstawie polskiego filmu. Może to dobry prognostyk? „Boże Ciało” premierę miało na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Od tamtej pory film został zaproszony na prawie sześćdziesiąt festiwali, a prawa do jego dystrybucji zostały sprzedane na czterdzieści pięć tzw. terytoriów.

Przypomnijmy, że jest to drugi rok z rzędu, kiedy polski film dostał nominację do Oscara w tej kategorii - poprzednio była to „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego (która otrzymała również nominacje w kategorii najlepsza reżyseria i za najlepsze zdjęcia dla Łukasza Żala).

Zgodnie z przewidywaniami, najmocniej doceniono „Jokera”, który otrzymał jedenaście nominacji. Po dziesięć przypadło natomiast filmom: „Irlandczyk” Martina Scorsese, „Pewnego razu… w Hollywood” Quentina Tarantino i „1917” Sama Mendesa. Te tytuły - a także: „Le Mans 66”, „Jojo Rabbit”, „Małe kobietki”, „Historia małżeńska” i „Parasite” - powalczą o statuetkę dla najlepszego filmu.

O tytuł najlepszego reżysera ubiegać się będą: Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino i Joon-ho Bong. Mocno i interesująco są obsadzone kategorie aktorskie. Co ciekawe, Scarlett Johansson zdobyła aż dwie nominacje: dla najlepszej aktorki za rolę w filmie „Historia małżeńska” oraz dla najlepszej aktorki drugoplanowej za występ w „Jojo Rabbit”. Najlepszą aktorką mogą zostać również: Cynthia Erivo za „Harriet”, Saoirse Ronan za „Małe kobietki”, Charlize Theron za „Gorący temat” lub faworyzowana Renée Zellweger za „Judy”. Za rolę drugoplanowe, obok Johansson nominowano: Kathy Bates („Richard Jewell”), Laurę Dern („Historia małżeńska”), Florence Pugh („Małe kobietki”) i Margot Robbie („Gorący temat”).