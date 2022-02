Nocne wyburzanie wiaduktu na ul. Przybyszewskiego. Rozbiorą część nad torami kolejowymi. NOWE ZDJĘCIA

W nocy z 23 na 24 lutego w godz. 23.30 do godz. 3.30 robotnicy rozpocząć mają rozbiórkę północnego wiaduktu ul. Przybyszewskiego nad torami kolejowymi. Ta część robót ma potrwać do 26 lutego. Potem trzeba będzie wywieźć gruz, a następnie Zarząd Inwestycji Miejskich ma przystąpić do budowy nowego wiaduktu.

Prace przy odbudowie obiektu mają ruszyć w połowie marca, a zakończyć się do jesieni.

Potem w planach jest rozbiórka i odbudowa wiaduktu południowego oraz tramwajowego. Nowe mają być wiadukty gotowe w 2023 r.