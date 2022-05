Nocna rywalizacja ulicami Bełchatowa. 4. Bełchatowski Bieg Nocny

4. Bełchatowski Bieg Nocny

Licząca 10 km trasa poprowadzona została z placu Narutowicza, ulicami Lecha i Marii Kaczyńskich, Czyżewskiego i dalej aż do Dobiecina. Po pięciu kilometrach zawodnicy zawrócili, by zakończyć bieg na placu Narutowicza. Trasę trzeba było pokonać w czasie maksymalnie 1 godziny i 40 minut. Każdy z uczestników biegu na mecie otrzymał pamiątkowy medal. Do najlepszych w każdej z czterech kategorii powędrowały natomiast statuetki oraz nagrody finansowe.

W kategorii Open Kobiet pierwsza na mecie była Sabina Jarząbek, druga Julia Szymkowicz, a trzecia Ewa Brych-Pajak. Wśród panów najszybszy okazał się Sylwester Lepiarz, drugi Tomasz Biskupski, a trzeci na linię mety przebiegł Piotr Jaśtal.

W trakcie biegu prowadzona była również klasyfikacja wśród bełchatowianek i bełchatowian. Najszybsza okazała się Sylwia Hałaczkiewicz, drugie miejsce przypadło Monice Drążek, trzecie natomiast zajęła Paulina Stańczyk. W przypadku panów pierwszą lokatę zajął Tomasz Owczarek, drugą Michał Drążek, zaś trzecią Krzysztof Nowak.