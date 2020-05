Noc Muzeów tylko wirtualnie, zapowiadają się duże atrakcje, dla tych którzy przyjmą zaproszenie od łódzkich placówek

To będzie niezwykła Noc Muzeów, bo nie będzie można się wybrać do żadnej z muzealnych placówek, za to przez dwanaście godzin będzie można zwiedzać najciekawsze i nieoglądane na co dzień zakamarki. W sobotę 16 maja warto zarezerwować sobie noc na wirtualne zwiedzanie. Pomoże w tym technologia zdjęć 360.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC 1 przy ul. Targowej po raz pierwszy otworzy , niedostępne dotąd magazyny, które mieszczą kilkaset cennych obiektów techniki filmowej. Znajdują się tam profesjonalne kamery i projektory oraz sprzęt amatorski.

– Podczas oprowadzania zaprezentujemy sięgającą czasów Leonarda da Vinci kolekcję legendarnych latarni magicznych wraz z niesamowitymi ręcznie malowanymi przeźroczami – opowiada mówi Michał Kędzierski rzecznik EC1.

Do swoich skarbów zapraszają także Muzeum Sztuki (wystawa poświęcona różnym procesom i zjawiskom społecznym, na przykład: emancypacji, autonomii czy industrializacji.), wyremontowany pałac Steinertów (ul. Piotrkowska 272), salon lustrzany w pąłacu Herbsta (ul. Przędzalniana 72).

kład salon lustrzany w pałacu Herbsta oraz pokój orientalny w pałacu Poznańskiego. Zdjęcia 360 zostaną także wykonane w Palmiarni i Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym.

Łódzkie instytucje przygotują również specjalne materiały video. Wśród nich znajdą się między innymi opowieści znanych filmowców o Łodzi oraz koncert z podziemnej katedry na Stokach.

Wszystkie informacje znajdują się na facebookowym profil KochamŁódź oraz na stronach poszczególnych placówek.