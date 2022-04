Nikola Klimas z Radomska nową uczestniczką 5. edycji Hotelu Paradise TVN 7

Hotel Paradise 5: Kim jest Nikola Klimas?

Nikola Klimas ma 19 lat i jest z Radomska . To studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej . Uwielbia tańczyć i śpiewać. Najprawdopodobniej zna wszystkie piosenki świata. Żyje chwilą i bierze życie za rogi. Każdy weekend spędza na imprezach. Nie szczędzi funduszy na stroje, oryginalne buty i limuzyny. Uwielbia bawić się modą i próbuje swoich sił w modelingu. Jej marzeniem jest willa z basenem w Los Angeles.

Nikola jest energetyczna i nie lubi przynudzania i narzekania. Zawsze rozkręca towarzystwo dookoła. Zdarza jej się być niemiłą, ale tylko wtedy, gdy ktoś sobie na to zasłuży. Nie lubi cwaniaków, wymuskanych lalusiów i księżniczek.

Spontaniczna i szalona na imprezach, ale w miłości długodystansowiec. Jest świeżo po rozstaniu. Nie zakochuje się zbyt łatwo. W tym momencie swojego życia stawia na dobrą zabawę. Jej tajna broń to głębokie spojrzenie, które przyciąga mężczyzn. Ideał, którego szuka, to wysoki, wysportowany brunet z pięknym białym uśmiechem. Powinien być ambitny, troskliwy odważny i szalony. Dobre maniery to podstawa.