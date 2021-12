Niezwykły jubileusz małżeństwa z Łodzi. Państwo Zofia i Andrzej Sypniewscy z Łodzi świętowali diamentowe gody

Państwo Sypniewscy sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w urzędzie stanu cywilnego na Bałutach. Wśród gości była tylko najbliższa rodzina i garstka znajomych, bo małżeństwo było im potrzebne do tego, by zapisać się w spółdzielni mieszkaniowej po przydział na mieszkanie. Pierwszą, wspólną wigilię spędzili jeżdżąc od jednych rodziców do drugich. Czekali rok nim wprowadzili się do własnego M na Żubardziu, gdzie mieszkają do dziś. W tym czasie wzięli w maju ślub kościelny i wyprawili wesele.

Pani Zofia (nazywana Krystyną) ma 80 lat, a pan Andrzej 83. Od ośmiu lat rezydują w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37, gdzie prowadzą intensywne życie towarzyskie uczestnicząc w organizowanych tam zajęciach i spotkaniach. Ona zaangażowała się w pracę kronikarza fotografując wszystkie ważne wydarzenia z życia placówki, pomaga innym pisać pisma urzędowe i rozwiązywać problemy. Jej mąż z kolei bierze czynny udział w pracach chóru "Wrzos". W wolnym czasie pan Andrzej zajmuje się rozwiązywaniem krzyżówek i obróbką zdjęć na komputerze, jego żona woli seriale i czytanie książek, głownie podróżniczych.