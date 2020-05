Nieznany sprawca próbował oślepić pilota F-16 przy pomocy lasera, poszukuje go policja!

Sprawca użył lasera, gdy pilot znajdował się 7 km od bazy, w okolicy Zelowa w pow. bełchatowskim. Jak informuje rzecznik jednostki kapitan Michał Kolad, oślepienie takie jest bardzo niebezpieczne, w przypadku pilotowania wielozdaniowego myśliwca F-16. Sytuacja robi się jeszcze poważniejsza w chwili gdy do incydentu dochodzi w nocy, np. przy użyciu noktowizji, która wzmacnia źródła światła. Może wówczas dojść do uszkodzenia wzroku.

Mimo problemów pilot wylądował bez przeszkód, a o zdarzeniu poinformowano bełchatowską policję. Funkcjonariusze udali się co prawda we wskazane miejsce, ale nie znaleźli tam nikogo.

Sprawcy, o ile zostanie ujawniony, grozi nawet do 12 lat więzienia za spowodowanie zagrożenia w ruchu powietrznym.

Zobacz wspaniałe samoloty F-16 w obiektywie fotografów z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, wejdź w galerię lub - kliknij tutaj