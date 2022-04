Niewybuch koło Zduńskiej Woli. Znalazł go mieszkaniec szukający robaków na ryby

Zduńskowolscy policjanci otrzymali informację, że na terenie dworku w Pstrokoniach, znaleziono niewybuch. Mieszkaniec kopiąc w parku robaki na przynętę, dokopał się do metalowego elementu. Natychmiast poinformował o znalezisku, dzwoniąc pod numer 112. Na miejscu policjanci z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego ustalili, że znalezisko to zardzewiały pocisk artyleryjski odłamkowo-burzący, kaliber 75 mm z czasów II wojny światowej. To pocisk z armaty, który prawdopodobnie został wystrzelony i z niewiadomego powodu nie eksplodował. Jak podkreślają policyjni pirotechnicy, amunicja przeleżała w ziemi ponad 80 lat, ale jest nadal aktywna.

To niebezpieczna broń, która nawet po wielu latach spędzonych głęboko w ziemi nadal stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi – przestrzegają funkcjonariusze.

Miejsce znalezienia zostało zabezpieczone przez zduńskowolskich policjantów, do czasu przejęcia go przez patrol saperski z Jednostki Wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim. Saperzy zabrali niebezpieczne znalezisko na poligon, gdzie zostało zdetonowane.