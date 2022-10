Niesamowite miejsca w regionie na długi weekend. Oto nasze propozycje na weekendową wycieczkę i relaks! ZDJĘCIA

Przedstawiamy najciekawsze miejsca w naszym regionie, do większości z nich dotrzecie z Tomaszowa w godzinę. Warto je zobaczyć w weekend lub wybrać się na spacer. Zobaczcie, co warto zobaczyć i zwiedzić w długie, jesienne weekendy w listopadzie!

Dodatkowo, w dniach 18-20 listopada, po raz kolejny ruszy ogólnopolska akcja "Polska Zobacz Więcej - Weekend Za Pół Ceny", dzięki której zwiedzicie największe polskie atrakcje w obniżonej promocyjnej cenie.

„POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” to kampania promocyjna, zorganizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Polską Organizacją Turystyczną, skierowana zarówno do branży turystycznej, jak również do osób prywatnych, które mają możliwość skorzystania z 50 proc. zniżki na wybrane usługi turystyczne w całym kraju.