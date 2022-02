Niepokonani.ŁKS nie przegrał zimą meczu sparingowego

W środę podopieczni trenera Kibu Vicuny pokonali Worskłę Połtawa z Ukrainy 1:0 (1:0). Rywal to zespół zajmujący piąte miejsce w tabeli ukraińskiej ekstraklasy z dużymi szansami na grę w europejskich pucharach. Był to bez wątpienia najbardziej wymagający rywal wśród zimowych sparingpartnerów ŁKS. Pierwsi okazję na gola mieli gracze z Połtawy, ale Marek Kozioł efektownie obronił strzał jednego z rywali. W odpowiedzi groźnie uderzał Samu Corral, a potem Bartosz Szeliga. W 29 minucie Matusz Kowalczyk wykorzystał błąd obrońców Worskły i skierował piłkę do siatki.

Po zmianie stron ełkaesiacy nadal grali odważnie i szybko mogli strzelić gola. Maciej Wolski zabrał piłkę jednemu z Ukraińców i odegrał do Stipe Jurića, ale jego strzał obronił bramkarz z Połtawy Ołeksandr Tkaczenko, podobnie jak i uderzenie Antonio Domingueza. Tuż przed końcem spotkania szansę na drugiego gola dla ŁKS miał Stipe Jurić, ale przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem rywali. Był to ostatni mecz ełkaesiaków Turcji. W piątek drużyna wraca do Polski, a 19 lutego rozegra sparing z drugoligowcami z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Tydzień później pierwsze wiosenne starcie o punkty z GKSJastrzębie na wyjeździe. Fani zespołu z alei Unii mogą być zadowoleni z dotychczasowej postawy zespoły, który w pięciu dotychczasowych spotkaniach strzelił 11 goli, a stracił zaledwie trzy. Oby tylko dokonania zespołu przełożyła się na ligę.