Niepokojące sygnały z całej Polski! Przebieg jest ostry, „śmierć w ciągu 24 godzin”. Główny Lekarz Weterynarii komentuje

Koty w całej Polsce umierają na tajemniczą chorobę

– Lekarze weterynarii w całej Polsce intensywnie ze sobą współpracują i wraz z odpowiednimi służbami próbujemy znaleźć odpowiedzi i przyczynę. Na ten moment nie wiemy za dużo, są to jedynie domysły, wymiana doświadczeń, wnikliwy wywiad. Zalecamy szczególną ostrożność – informują pracownicy kliniki weterynaryjnej Edina w Gdyni.

Choć obecnie nie jest jeszcze znana przyczyna zachorowań kotów, to podejrzenie pada m.in. na wirusa ptasie grypy. Inne hipotezy obejmują opryski i skażoną karmę. Koty mogą też zarażać się poprzez kontakt z upolowaną zwierzyną.

Objawy, które powinny nas zaniepokoić, to:

Wśród rad osób, które posiadają koty, pada m.in. niewypuszczanie zwierząt na zewnątrz, zmienianie ubrań po powrocie do domu i chowanie butów do szafy.

Ptasia grypa u kotów. Główny Lekarz Weterynarii komentuje

– Na chwilę obecną, nie ma żadnych dowodów, a w szczególności wyników badań laboratoryjnych, które mogłyby stanowić przesłankę do twierdzenia, że opisywane w mediach objawy, obserwowane u kotów, wynikają z zakażenia wirusem grypy ptaków i nastąpiły po zjedzeniu surowego mięsa jakiegokolwiek gatunku zwierzęcia rzeźnego, znajdującego się w legalnym obrocie, a pozyskanego w zatwierdzonych rzeźniach, w których przeszły badania przed- i poubojowe – czytamy w komunikacie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Do niepokojących doniesień o chorujących kotach odniósł się Główny Lekarz Weterynarii.

– W przypadku posiadania nowych danych Główny Lekarz Weterynarii będzie podejmować działanie stosowne do sytuacji i ewentualnego zagrożenia zdrowia zwierząt zgodnie z przyjętymi w prawie zasadami – informuje.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt do tej pory na świecie zostały potwierdzone 2 przypadki zakażenia kotów domowych wirusem ptasie grypy.

Czy człowiek może się zarazić wirusem ptasiej grypy?

Ptasia grypa to choroba zakaźna, która powszechnie występuje wśród ptactwa. Mimo to także człowiek może się nią zarazić. Do tego typu zakażeń dochodzi jednak stosunkowo rzadko i wyłącznie przez bezpośredni kontakt z chorym ptactwem.