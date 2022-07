Niepokojące napisy w budynku Wydziału Filologicznego. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego nie radzą sobie ze stresem podczas sesji?

Letnia sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Łódzkim w tym roku przypadła na okres od 14 czerwca do 11 lipca. Jest to czas, kiedy studenci rozpoczynają intensywną naukę często kosztem snu. W tym okresie spożywanie dużej ilości kawy i napojów energetyzujących tzw. energetyków jest normalnością w codziennej diecie studentów, co często w późniejszym okresie odbija się na ich zdrowiu.

Czas sesji nie jest jedynie dużym obciążeniem fizycznym, ale również i psychicznym. Pod koniec czerwca, czyli w połowie egzaminów końcowych w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego zauważono niepokojące napisy takie jak "rzeczywistość jest nieakceptowalna" czy "system Cię nienawidzi". Nie wiadomo kto jest ich autorem, jednak jak się okazuje, napisów tego typu było więcej.