Nielegalne nocne wyścigi samochodowe po ulicach Łodzi i Zgierza. W sobotę ukarano 38 kierowców. Zobaczcie zdjęcia i film

Nocne wyścigi po Łodzi i...38 ukaranych kierowców

Fani motoryzacji zgromadzili się w kilku miejscach na terenie Łodzi. Podczas zabezpieczenia nielegalnych wyścigów stróże prawa zwracali szczególną uwagę na przekraczanie dopuszczalnej prędkości, stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców jak również uprawnienia do kierowania pojazdami.

Policjanci przestrzegają wszystkich, którzy starają się zmienić jezdnię w tor wyścigowy, że brawura i brak umiejętności, a także zły stan techniczny pojazdu mogą skończyć się tragicznie. Drogi publiczne to nie miejsce do urządzania wyścigów i rajdów samochodowych. Wyścigi uliczne są nielegalne, a branie w nich udziału, łamanie obowiązujących przepisów ruchu drogowego to świadome stwarzanie zagrożenia nie tylko dla siebie ale również dla innych.