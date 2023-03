Niedzielny rywal ŁKS nie wygrał ani jednego meczu w gościach

To mecz z gatunku tych, które po prostu trzeba wygrać. Rywal fatalnie spisuje się na boiskach rywali, dość powiedzieć, że nie wygrał w tym sezonie żadnego meczu w „gościach”. Jest jedynym zespołem I ligi, który nie zdobył trzech punktów na boiskach rywali. Chojniczanka pięć meczów zremisowała, a siedem przegrała.

W miniony weekend pierwszoligowcy nie grali z powodu przerwy na mecze reprezentacyjne. Krzysztof Brede, szkoleniowiec ekipy z Chojnic postanowił jednak rozegrać mecz sparingowy z Chrobrym Głogów. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3 (1:1). Bramki dla zespołu z Chojnic zdobyli: Patryk Tuszyński 2 i Michał Jakóbowski.

Łodzianie przystąpią do niedzielnego meczu znając wynik piątkowego starcia w Niecieczy pomiędzy Bruk-Bet Termaliką, a wiceliderem z Chorzowa. Gospodarze tej potyczki zajmują w rankingu czwarte miejsce i tracą do łodzian osiem punktów. Na potknięcie „Niebieskich” czeka niezwykle skuteczna wiosną Wisła Kraków, która zmierzy się z Chrobrym Głogów.

Od czwartku (30 marca) będzie można już kupić w kasach od strony alei Unii bilety na niedzielne spotkanie. Dzieci do lat 13 zapłacą za wejściówkę zaledwie złotówkę. W czwartek i piątek kasy czynne są od 15 do 19, w sobotę od 10 do 14, a w dniu meczu od 10 do 13.30. Przypominamy, że bilety zakupić cały czas za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl). ą