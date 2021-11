Niebezpieczne zabawy w challenge. Skoczył z okna, a koledzy wszystko nakręcili

Chłopcy wybrali jedno ze szkolnych okien na parterze. Ale znajdowało się na wysokości trzech metrów. Na filmie widać jak Bartek skacze, koledzy biją brawo. On zaczyna się śmiać, ale po chwili uśmiech znika z jego twarzy. Czuje, że boli go noga, jest cały poobijany.

W Challengach biorą też udział 7 czy 8-latkowie. Uczniowie łódzkiej podstawówki wymyślili sobie za zadanie, by zapchać szkolną toaletę. Wygrywał ten, kto zrobił to najskuteczniej...

W innej ze szkół województwa łódzkiego wymyślono, że trzeba nagrywać rodziców w najdziwniejszych sytuacjach. Jeden z chłopców nagrał film z mamą, która w bieliźnie i ręczniku na głowie przechodziła do łazienki. Umieścił to potem w Internecie. Polubień nie brakowało.

- Syn miał szczęście – mówi jego mama. - Na dole znajdowały się piwniczne okna. Wystawał z nich niezabezpieczony kawałek betonu. Nawet nie chce myśleć co by się stało, gdyby w to uderzył.

Challenge, czyli zadania wyznaczane sobie przez dzieci stają się prawdziwym przekleństwem rodziców. Często są to bardzo ryzykowne wyzwania. Wszystko nagrywają i publikują w Internecie. Liczą na największą ilość „lajków”, czyli polubień. A to daje pozycję i sympatię kolegów.

Challenge, czyli wyzwania mogą przerażać. Jedno z nich nazwano Blackout Challenge. Zginęła przez to 10-lenia Antonella z Włoch. Owinęła sobie wokół szyi pasek od szlafroka. Na pomoc było za późno. Dziewczynka się udusiła. Ultimate Selfie to robienie zdjęć w ekstremalnych sytuacjach. Jak na przykład na torach, tuż przed przejeżdżającym pociągiem. Wygrywa ten, kto uskoczy w ostatniej chwili. Niestety niekiedy taka „zabawa” kończy się śmiercią. Są tacy, którzy polewają łatwopalną substancją jakąś część ciała i podpalają.. Potem starają się to ugasić. Nie zawsze się udaje. Wszystko jest nagrywane..Salt and Ice Challenge polega na posypaniu ręki solą i przyłożenie kostki lodu. Temperatura błyskawicznie spada, a na skórze pojawiają się oparzenia

Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę mówi, że serwisy społecznościowe są dostępne dla dzieci od 13 roku życia, ale powszechnie korzystają z nich i młodsze.