Nie żyje policjant. Prawdopodobnie zastrzelił się z broni służbowej na terenie jednostki przy ul. Pienistej

- Nie żyje 59-letni funkcjonariusz. Na miejscu trwają czynności prowadzone przez biegłych - informuje asp.szt. Radosław Gwis z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. - Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratura.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło i jak to się stało, że mężczyzna śmiertelnie się postrzelił.

Do zdarzenia doszło na terenie jednostki, przed budynkiem. Był to policjant doświadczony - pracował w policji ok. 30 lat.

- Wstępne ustalenia nie wskazują, aby do śmierci bezpośrednio przyczyniły się osoby trzecie - mówi Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Na miejscu pracuje prokurator. Trwają ustalenia, zabezpieczane są ślady. Analizowane będą zapisy z monitoringu. Przeprowadzona zostanie także sekcja zwłok.