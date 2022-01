Nie wszyscy piłkarze ŁKS Łódź polecą do Turcji

Ełkaesiacy rozpoczęli przygotowania do wiosny 10 stycznia. Miniony tydzień podsumował Marcin Pogorzała, asystent trenera Kibu Vicuny. – Wszystkim zawodnikom dopisuje zdrowie. To jest bardzo budujące, bo każdy trenuje z takimi obciążeniami jakie zakładaliśmy. Dopisała też pogoda, tak jak zakładaliśmy dwa razy trenowaliśmy na dużym boisku i dwa razy pod balonem. Widać, że głowy zawodnikom odpoczęły. Pojawiają się uśmiechy, piłkarze są gotowi do ciężkiej pracy.

Dodajmy, że z pełnym obciążeniem trenowało 30 graczy, jedynie Kamil Dankowski ma indywidualny tok zajęć. Jedynym nowym graczem w zespole jest Mateusz Kowalczyk, który jesień spędził w trzecioligowych rezerwach (14 meczów o punkty i jeden gol). - Znamy Mateusza z występów w drugiej drużynie - mówi asystent Kibu Vicuny. - Uznaliśmy, że może funkcjonować w pierwszej drużynie i on to potwierdza. Wszedł bez kompleksów. Pierwszy tydzień przygotowań w jego wykonaniu był bardzo obiecujący.