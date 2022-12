Nie wszyscy gracze ŁKS Łódź mają labę

Ełkaesiacy urlopują do 3 stycznia. Nie wszyscy mają jednak niezakłócony odpoczynek. Mieszko Lorenc jest w trakcie rehabilitacji po kontuzji, której nabawił się 23 października w wyjazdowym meczu z Resovią (0:3). Z tego co udało się nam ustalić zduńskowolanin dochodzi do siebie i niewykluczone, że pojawi się na pierwszych styczniowych zajęciach. Ełkaesiacy będą przygotowywać się do piłkarskiej wiosny trenując nie tylko na obiektach klubowych.21 stycznia drużyna rozpocznie dwutygodniowe zgrupowanie w Turcji. Tym razem nie będzie to Side, a położona też nad Morzem Śródziemnym Antalya, która słynie m.in. z bardzo dobrej bazy treningowej. Tam drużyna rozegrać ma co najmniej trzy mecze kontrolne. Niebawem poznamy rywali.

Piłkarze trzecioligowych rezerwy ŁKS nie mają jeszcze laby. Rozegrały właśnie przedostatni w tym roku mecz sparingowy. Podopieczni trenera Marcina Matysiaka wygrali na swoim boisku z Wartą Sieradz 1:0 (0:0). Gola strzelił Piotr Gryszkiewicz (76). W zespole gospodarzy wystąpiło kilku zawodników z ŁKS III (trener Mariusz Zasada), który został mistrzem półmetka grupy pierwszej Keeza Klasy Okręgowej. W najbliższą sobotę (10 grudnia) łodzianie zmierzą się z Wisłą II Płock (IV liga mazowiecka). Zwycięstwem zakończyła natomiast rok ełkaesiacka drużyna rywalizująca w Centralnej Lidze Juniorów U 17. Łodzianie wygrali na swoim boisku z Podlasiem Biała Podlaska 3:1 (1:1). Gole: Miłosz Mielczarek, Jan Łabędzki, Przemysław Kot. Trenerem drużyny jest Daniel Figa.