Nie niszczmy piłki kosztem zawodników

Przykładem szkodliwych skutków braku współpracy jest zaproponowany przez PZPN pomysł zmiany obowiązujących przepisów Uchwały III/54 Zarządu PZPN, który stwarza poważne ryzyko, iż przyzwolenie na bezkarne czteromiesięczne powstrzymanie się przez Kluby z regulowaniem zobowiązań na rzecz zawodników doprowadzi do katastrofalnych skutków, pozbawiając zawodników – szczególnie niższych lig – niezbędnych środków do życia. Oficjalnie skrytykowaliśmy ten projekt, całkowicie nieprzystający do realiów polskiej piłki, nadto ewidentnie niezgodny z FIFA RSTP oraz Minimalnymi wymaganiami dla kontraktów piłkarskich przyjętymi przez Komisję Europejską, EUEFA, EPFL i FIFPro. Podkreślamy raz jeszcze, iż nie wyrażamy zgody na takie rozwiązanie, zaproponowane pod ewidentnym naciskiem lobby klubowego, bez jakiejkolwiek konsultacji z PZP jako partnerem dialogu społecznego.

Powyższa propozycja, nie zapewnia jakiejkolwiek ochrony piłkarzom, którzy w wielu klubach już od kilku miesięcy przed zawieszeniem rozgrywek nie otrzymali należnych im wypłat, a dodatkowo poprzez takie zapisy w tej chwili pozbawia się ich dodatkowo wielu składników wynagrodzeń uzależnionych od udziału w meczach. Ze strony Ekstraklasy i Pierwszej Ligi Piłkarskiej docierają do nas obecnie komunikaty o propozycjach odgórnego automatycznego obniżenia wynagrodzeń wszystkich piłkarzy o 50%. Komunikaty te, jakkolwiek pozbawione same w sobie mocy prawnej i stanowiące wyłącznie wyraz intencji i rekomendowanych działań, stwarzają niestety stan poważnego zagrożenia dla indywidualnych praw zawodników, którzy – jak wskazaliśmy powyżej – już na tę chwilę poważnie odczuwają skutki zawieszenia rozgrywek.

Podkreślamy, iż jako jedyna organizacja reprezentująca w Polsce prawa i interesy zawodników – piłkarzy nożnych , mamy świadomość, iż zarządzony stan epidemii przełożył się na liczne ograniczenia w funkcjonowaniu środowiska sportowego oraz klubów piłki nożnej, co niewątpliwie wiąże się z ograniczeniem wpływów finansowych. Tym niemniej zdecydowanie podkreślamy, iż jakiekolwiek globalne arbitralne działania podejmowane bez konsultacji z przedstawicielami środowiska piłkarzy są niedopuszczalne i stanowią ewidentne pogwałcenie idei dialogu społecznego, czego nie możemy zaakceptować. Co więcej, dotychczasowe propozycje wyjścia z kryzysu całkowicie pomijają zawodników i ich uzasadnione życiowe interesy. Nie ma w powszechnym przekazie żadnych propozycji, które w ogóle brałyby pod uwagę zawodników jako strony, przeciwnie – proponuje się wyłącznie długotrwałe ograniczanie ich praw, bez jakichkolwiek gwarancji na przyszłość.