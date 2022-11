Nie ma potrzeby, żeby ŁKS robił rewolucję zimową w kadrze

Kazimierz Moskal, trener lidera pierwszoligowej tabeli mówił w wywiadzie dla klubowych mediów, stwierdził że chciałby aby do kadry doszli dwaj lub trzej piłkarze. Czy do tego dojdzie trudno powiedzieć, ŁKS nie jest bowiem finansowym krezusem. Naszym zdaniem sternikom klubu z alei Unii 2 bardziej powinno zależeć na tym, żeby w zespole pozostali wszyscy podstawowi piłkarze. Od pewnego czasu mówi się bowiem o zainteresowaniu strzelcem dziewięciu goli Pirulo. Łakomymi kąskami są także młodzieżowi reprezentanci naszego kraju Mateusz Kowalczyk oraz Kelechukwu Ibe-Torti. Z tego co mówił szkoleniowiec oferty dla żadnego z ełkaesiaków dotychczas do klubu nie trafiły, ale transfery lubią ciszę. Ponadto nie jest to najlepszy czas na tego typu ruchy.

ŁKS, jak już informowaliśmy, przygotowania do wiosennych meczów rozpocznie 3 stycznia. Pierwszy wiosenny rywal łodzian GKSTychy przez pochodzącego z Łodzi trenera Dominika Nowaka, już wystartował. W tym roku ma trenować do 9 grudnia i rozegrać w tym czasie mecze sparingowe z chorzowskim Ruchem oraz Legią Warszawa. W zajęciach nie brał udział Jan Biegański, którego wypożyczenie z Lechii Gdańsk skrócono. Jest natomiast 17-letni Michał Oleksy, który grał dotychczas w zespole czwartoligowych rezerwy tyskiego klubu. Po 18 kolejkach GKS plasuje się na 11 miejscu w pierwszoligowej tabeli z dorobkiem 23 punktów. Mecz z Tychami w Łodzi 11 lub 12 lutego. ą