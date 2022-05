Wprawdzie sternik ŁKS Łódź Tomasz Salski uspokaja, że wszystko będzie dobrze, a dobre wieści z Warszawy napłynąć mogą już w najbliższy wtorek. Miało być już dobrze w miniony czwartek (26 maja), kiedy to odbyło się posiedzenie Komisji Licencyjnej PZPN. Jednak nie było. ŁKS dostał czas do 31 maja na uzupełnienie brakującej dokumentacji. Chodzi zapewne do rozliczenia klubu z piłkarzami. Nie jest przecież tajemnicą, że ŁKS posiada zobowiązania w stosunku do piłkarzy. Z ZUS i Urzędem Skarbowym podobno wszystko jest na zero. Naszym zdaniem klub licencję zapewne dostanie, ale pod pewnymi warunkami. Nadzór finansowy raczej murowany. Można się także spodziewać minusowych punktów przed sezonem, tak jak to w ostatnich latach regularnie było z GKS Bełchatów.

W finale baraży o prawo gry w PKOEkstraklasie wystąpią Korona Kielce oraz, co jest dużym zaskoczeniem, Chrobry Głogów. Kielczanie pokonali na swoim boisku w półfinale Odrę Opole 3:0 (3:0), natomiast zespół z Opola wygrał w Gdyni z Arką 2:0 (1:0). Finał rozegrany zostanie 29 maja (niedziela) na stadionie w Kielcach (20:45). Także w niedzielę, ale w Chorzowie, zaplanowano starcie Ruchu z Motorem Lublin (Lublin). Zwycięzca meczu awansuje do I ligi.

Finiszuje sezon w grupie pierwszej III ligi. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze pięć kolejek. Rezerwy ŁKS, które są beniaminkiem tej ligi, zmierzą się w sobotę na boisku przy ulicy Minerskiej z Unią Skierniewice (11), której ostatnio nie idzie najlepiej, przegrała w półfinale wojewódzkim Pucharu Polski z Widzewem II Łódź, a wcześniej uległa w prestiżowym meczu Pelikanowi Łowicz 1:3 (1:2). Oba zespoły sąsiadują w tabeli. Unia z 48 punktami jest ósma, a ŁKS siódmy (45). 1 czerwca ełkaesiaków czeka ekscytujące starcie w Warszawie z walczącą o awans do II ligi Polonią, w której gra dwóch były zawodników klubu z alei Unii 2 Łukasz Piątek i Krystian Pieczara.