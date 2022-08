Nawet 750 zł za kwiatek w doniczce. Gratka dla hobbystów w kwiaciarni na Górnej

Dlatego za filodendrona, który ma dwa przebarwione liście (biało zielone i biało różowe) trzeba zapłacić 750 zł. Za zielonego tej samej wielkości od 100 do 150 zł. Monstera z wybarwionymi liśćmi kosztuje 650 zł. Mająca wyłącznie zielone liście od 100 do 150 zł.

- Są to rośliny wymagające troskliwej pielęgnacji – trzeba je doświetlać i dbać o odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniu – dodaje kwiaciarka.

Bardzo efektownymi roślinami do domu, które cieszą się dużym zainteresowaniem kupujących, choć nie modyfikowanymi, są strelicje. Za roślinę z trzema kwiatami o wysokości 120 cm klient płaci 120 zł. Natomiast bardzo modna i dekoracyjna kalatea, mówi się o niej, że ma liście jak malowane, kosztuje od 60 do 150 zł za doniczkę. Spośród co najmniej kilkudziesięciu odmian tej tropikalnej rośliny w kwiaciarni od ręki dostępne jest w 9.

Storczyki nie wszystkim się opatrzyły. Bardzo popularne są miniaturki, które mają cienkie, układające się we wszystkie strony pędy obsypane dużą liczbą kwiatów i pąków. Najbardziej urokliwe kosztują ok. 100 zł za doniczkę. Bardzo dobrze sprzedające się aloesy, kupowane są na nalewki i kompresy, podobnie jak modne geranium, kosztują ok. 30 zł za doniczkę.