Nauka języka polskiego oraz dostęp do rynku pracy dla uchodźców

- Identyfikujemy problemy i staramy się szybko na nie odpowiedzieć. Ewidentnie widzimy kwestie bariery językowej. Ona już się pojawiała i będzie się pogłębiać, dlatego trzeba natychmiastowych działań, aby ten problem zredukować – mówił marszałek Grzegorz Schreiber. - Proponujemy dwie ścieżki, uruchamiamy dwa programy.

Jak zapowiedział marszałek, pierwszy z programów adresowany jest do wszystkich dorosłych uchodźców, którzy będą chcieli nauczyć się języka polskiego, aby móc się porozumiewać w codziennym życiu. Drugi program będzie skierowany do nauczycieli i pozwoli ich przygotowywać do skutecznego uczenia Ukraińców języka polskiego. Chodzi w nim o to, by systematycznie zwiększać bazę osób, które potrafią to robić.