Nauczyciele z Łódzkiego sprawdzają właśnie arkusze egzaminu ósmoklasisty 2020 oraz matury. Ile mogą dorobić?

- Sprawdzam polski od wielu lat. W tym roku wyliczono nam, że średnio ocenimy 59 arkuszy. Za każdy otrzymam 21,34 zł - opowiada jeden z łódzkich nauczycieli (tę i kolejne stawki w artykule podajemy brutto). - Zacząłem tę pracę w poniedziałek i liczę, że wyrobię się z nią do środy. W tym roku OKE zapewnia nam wrzątek. Herbatę oraz, konieczne z powodu epidemii koronawirusa, maseczki i rękawiczki, zapewniamy sobie sami. Ze względów sanitarnych nie można zamówić sobie do naszego punktu sprawdzania obiadu. Zresztą teraz sam bym musiał za niego zapłacić. A przed dekadą obiady egzaminatorom opłacała OKE...

Opóźniony przez epidemię koronawirusa, egzamin ósmoklasisty był zdawany przez ponad 20 tys. absolwentów podstawówek z naszego regionu w dniach 16-18 czerwca. Teraz nauczyciele, przeszkoleni wcześniej przez OKE (często także dydaktycy z uczelni albo emeryci, którzy zakończyli już karierę w szkołach), co rano zbierają się w wyznaczonych placówkach edukacyjnych, aby przyznawać punkty za otwarte zadania w testach z języka polskiego, matematyki albo języka obcego. Tacy egzaminatorzy robią to w grupach pod okiem tzw. liderów, z którymi mogą konsultować swoje wątpliwości.

Za co konkretnie współpracownik OKE-polonista otrzymuje swoje 21,34 zł? W arkuszu z 16 czerwca znalazło się dziewięć zadań otwartych, spośród których najwięcej pracy jest przy dwóch ostatnich. Ósmoklasiści najpierw pisali ogłoszenie, zachęcające do udziału w spotkaniu z człowiekiem z pasją, a potem musieli zdecydować się na jeden z tematów wypracowania: przemówienie - o tym, że książki są źródłem mądrości - lub opowiadanie "o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który podczas spotkania nauczył Cię czegoś ważnego".

Takich polonistów w województwie łódzkim jest ok. 400. Nie wiedzą, czyje prace sprawdzają, bo są one anonimowe.

- Inne zadania w teście z 2020 r. nawiązywały do "Quo Vadis" i "Pana Tadeusza", zatem z odpowiedzi na jedno z pytań dowiedziałam się, że Telimena była żoną Nerona - opowiada łódzka polonistka, kolejny współpracownik OKE, z którym rozmawialiśmy.

Stawkę za jeden arkusz minister edukacji związał rozporządzeniem z pensją zasadniczą nauczyciela dyplomowanego. 21,34 zł w przypadku testu z polskiego to prawie 0,6 proc. z 3817 zł. Jeśli absolwent nie podjął się wypracowania, cóż: "szczęśliwy traf" dla oceniającego, bo stawka się od tego nie zmniejsza... (a bywają takie przypadki, bo warunkiem ukończenie podstawówki jest podejście do testu, bez względu na liczbę uzyskanych punktów).

Sprawdzenie arkusza z matematyki (z sześcioma zadaniami otwartymi) oraz języka obcego jest warte ok. 13,5 zł (czyli 0,35 proc. pensji).

Najwyższa stawka maturalna to ok. 35 zł za arkusz z języka polskiego - w tym ocenę wypracowania. 8 czerwca ok. 15 tys. maturzystów z województwa łódzkiego mogło rozważyć problem, "jak wprowadzenie elementów fantastycznych utworu wpływa na przesłanie tego utworu?" na podstawie fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego (oraz innego tekstu kultury) - albo zdecydować się na interpretację wiersza Anny Kamieńskiej pt. "Daremne".