Nauczyciele się doszczepiają przeciwko covid trzecią dawką. W tej szkole w Łodzi jest 100% zaszczepionych!

Już 97 szkół i przedszkoli miejskich pracuje zdalnie lub hybrydowo

W Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi wszyscy pracownicy są zaszczepieni przeciwko COVID-19. 100% zaszczepionych pracowników w placówce to rzadkość. W większości szkół i przedszkoli poziom wyszczepienia to 70-80-90%. Osoby niezaszczepione należą do zdecydowanej mniejszości.

Ostatnio w SP 152 odbyło się doszczepianie przeciwko COVID-19 chętnych trzecią dawką.

- Przyjęło ją 20 osób, ale to nie koniec – mówi Aneta Stankiewicz, dyrektor SP 152. - Planujemy wizytę mobilnego punktu szczepień jeszcze raz w grudniu. Wtedy zaszczepieni zostaną następni zainteresowani. Jeżeli chodzi o uczniów starszych klas, zaszczepionych jest - jak sądzę - około 30 procent.

Wczoraj tylko jedna klasa VI miała tu naukę zdalną. Reszta chodzi do szkoły. Dzięki temu, że nauczyciele są zaszczepieni, nie ma w tej szkole problemu z ich kwarantannami, nawet jeśli w szkole wystąpi przypadek covid.