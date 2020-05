„Nasz chuligan” dołączył do „tekturowej armii” ŁKS Łódź

Do meczu przygotowują się nie tylko piłkarze. W najlepsze rozkręca się akcja „Gramy w 12” polegająca na tym, że ci kibice, którzy wykupią karnety na ligowe mecze łodzian, mogą przysłać swoje zdjęcia, które po powiększeniu zostaną naklejone na tekturę i zamocowane na krzesełkach na widowni, jak tak zwane awatary. - Mamy już ponad 600 zgłoszeń - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy łódzkiego beniaminka PKOEkstraklasy. - W czwartek doszli byli piłkarze naszego klubu Tomasz Wieszczycki oraz Grzegorz Krysiak nazywany przez fanów ŁKS „Naszym chuliganem”. Tak jak zapowiadałem wcześniej mamy także zdjęcie naszej miss Karoliny Bielawskiej.

Przejdźmy do sfery sportowej sobotniego meczu, który będzie debiutem trenerskim Wojciecha Stawowego, który niedawno przejął ŁKS po Kazimierzu Moskalu. - Zadowolony jestem z atmosfery oraz postawy drużyny w specyficznym przecież okresie przygotowawczym - mówił szkoleniowiec dla ŁKS TV. - Ja znalazłem się w trudnej sytuacji, bo nie znałem przecież zespołu. Czy jest więc niepewność z mojej strony? Tak, bo nie udało się rozegrać sparingu i nie wiem jak drużyna radzi sobie w konfrontacji z rywalem. Wierzę jednak w umiejętności piłkarskie zawodników, po prostu wierzę w nich.

Wojciech Stawowy wyjawił, że kadra meczowa liczyć będzie 20 graczy. - Znajdą się w niej wszyscy ci piłkarze, którzy są aktualnie w najlepszej dyspozycji i mogą jak najwięcej pomóc zespołowi. Dodam też, że nie ma w zespole żadnej hierarchii, każdy jest ważny.

Z kolei na pytanie o kadrę meczową na Górnika odpowiedział. - Wyjściowy skład mam już w głowie, choć jakieś kosmetyczne zmiany mogą nastąpić. Podczas treningu urazu kolana doznał Guima i na ta chwile nie wiadomo co będzie z nim.

Sobotni mecz na alei Unii 2 poprowadzi toruński sędzia Bartosz Frankowski. Będzie to dla niego 18 w tym sezonie mecz PKOEkstraklasy i piąty z udziałem ŁKS. Dwa mecze łodzianie przegrali (1:2 z Piastem Gliwice i 1:3 z Legią Warszawa) , pokonali Koronę Kielce (4:1) i zremisowali bezbramkowo z Pogonią Szczecin. ą