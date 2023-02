Nastolatek, który postrzelił siostrę zwolniony z izby dziecka. Dziewczynka po operacji w ciężkim stanie

Przypomnijmy w Borowinach, w gminie Skierniewice, we wtorek, 31 stycznia 14-latek postrzelił swoją młodszą o trzy lata siostrę z broni pochodzącej w czasów II wojny. Do zdarzenia doszło na poddaszu domu, w którym zamieszkuje rodzina, podczas czyszczenia karabinu, który jakoby miał być znaleziony w lesie.

Ciężko ranna dziewczynka przebywa obecnie w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Z wtorku na środę 11-latka przeszła tam wielogodzinną operację.

– Obecnie dziewczynka przebywa na oddziale intensywnej terapii – mówi Adam Czerwiński, rzecznik prasowy szpitala. – Jej stan w dalszym ciągu określany jest jako ciężki.

Policja zatrzymała zarówno nastolatka, jak i ojca rodzeństwa. Obecnie obaj są już w domu.

Mężczyzna został zwolniony z aresztu, jednak postawiono mu zarzut posiadania broni bez zezwolenia, za co grozi mu kara od pół roku do 8 lat więzienia. 49-latek otrzymał dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

Z kolei rankiem 2 lutego w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Skierniewicach odbyła się rozprawa w sprawie 14-latka. Chłopiec opuścił izbę dziecka i wrócił do domu. Wobec niego także został zastosowany dozór policyjny.