Narkotyki w więzieniu przy ul. Kraszewskiego, nadawca ukrył je w paczce do osadzonego w kolorowych flamastrach

W korespondencji adresowanej do jednego z osadzonych z ZK 2 nadawca schował długopisy, komplet krzyżówek i kolorowe cienkopisy. Drobiazgowa kontrola zawartości i podejrzliwość z jaką funkcjonariusze podchodzą do każdej nadanej do osadzonych korespondencji sprawiły, ze odkryto skrytki w końcówkach flamastrów.

Badanie narkotestem wykazało obecność kannabinoidów - głównych substancji psychoaktywnych marihuany. Sprawę i ujawnione narkotyki przekazano policji. Na terenie jednostki prowadzone jest postępowanie wyjaśniające próbę przemytu.

Kilka dni wcześniej narkotyki odkryto w korespondencji w ZK w Łowiczu. Nadawca ukrył je pod znaczkiem pocztowym.