Narkotyki śmierci produkowali w centrum Łodzi. Uzbrojeni kontrterroryści weszli do środka ZDJĘCIA z obławy

Narkotyki śmierci produkowali w centrum Łodzi

W poniedziałek (24 kwietnia) śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wraz z grupą kontrterrorystów, weszli do środka. Akcja była skrupulatnie zaplanowana - brali w niej udział tajniacy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP wspierani przez uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego.

Ostatnie piętro kamienicy przy ul. Piotrkowskiej, mało widocznej z ulicy, do którego prowadzi niezbyt przyjemna klatka schodowa - to tutaj, w centrum Łodzi, produkowano narkotyki śmierci!

Antyterroryści przy ul. Piotrkowskiej

W trakcie obławy zatrzymano dwóch dobrze zbudowanych mężczyzn w wieku ok. 30 lat. Nie stawiali oporu. Funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty służące do produkcji syntetycznych substancji. Kilka godzin przeprowadzali czynności.

Kryształy, Hassan...

Morderca z loftów mógł być klientem

Nie jest wykluczone, że substancje produkowane właśnie w fabryczce przy ul. Piotrkowskiej zażył 35 -letni Daniel C. zabójca z łódzkich loftów.

To on w połowie stycznia zadźgał nożem swoich znajomych. Śledczym tłumaczył, że jego umysłem zawładnęły demony, że wydawało mu się, iż musi stoczyć z nimi walkę, bo one go zaatakowały. Tymczasem zabijał znajomych...

Środki, które produkowane były w kamienicy przy ul. Piotrkowskiej mogły powodować napady agresji, stany lękowe, psychozę. Systematyczne spożywanie takiego dopalacza prowadzi do szybkiego wyniszczenia organizmu i w konsekwencji niewydolności organizmu i śmieci.