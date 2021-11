Napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu [RELACJA NA ŻYWO]

Morawiecki: Dziękujemy sąsiadom z Unii Europejskiej i spoza niej (...). Pojawiały się głosy o wezwanie na pomoc Frontexu. Przy całym szacunku do tej instytucji, mamy blisko 15 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, mamy około 13 tys. żołnierzy. Czy wiecie, ilu jest funkcjonariuszy Frontexu do obrony granic UE? Funkcjonariuszy mniej niż tysiąc. To nie jest realna pomoc, o którą niektórzy z państwa apelowali.