Napad na kantor w Łodzi. Policjanci zatrzymali dwóch napastników. Grozi im do 15 lat więzienia

Zamaskowany bandyta z bronią

Do napadu doszło w środę 8 grudnia. Bandyci około godz. 13 zaatakowali kantor przy skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i ul. Kilińskiego na Górnej. Jeden ze sprawców został na zewnątrz, a drugi – najpewniej był to 43-latek – wtargnął do środka. Był zamaskowany. Był dość przezorny, bowiem podłożył pod drzwiami drewnianą listewkę, tak aby umożliwić sobie ucieczkę.