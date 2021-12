Napad na kantor przy ul. Przybyszewskiego. Bandzior nie został zatrzymany!

Napadł na kantor i uciekł

Co się wydarzyło w kantorze na Górnej? Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Łódź-Górna, ona też nadzoruje czynności funkcjonariuszy z VIII Komisariatu KMP w Łodzi.

- W środę ok. godziny 13 pod wskazanym adresem doszło do usiłowania rozboju. Nikomu ni się nie stało. Więcej informacji udzielić nie mogę - informuje kom. Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Podobnie prokuratura nabiera wody w usta.

Z nieoficjalnych informacji za to wynika, że nieznany sprawca wszedł do kantoru i odgrażając się pistoletem (bądź jego atrapą) próbował zmusić pracownika do wydania fantów (prawdopodobnie gotówki). Co go powstrzymało? Dlaczego odpuścił? Nie wiadomo.

Około godz. 13 przed działającym w tym miejscu od lat kantorem zaparkował samochód ochrony, następnie zjechały się radiowozy policji. Kryminalni zabezpieczyli miejsce przestępstwa taśmami. Do godz. 19 zbierali ślady...