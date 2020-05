Największa Noc Muzeów będzie miała miejsce w Łodzi. Co przygotowano?

- Ze względów sanitarno-epidemiologicznych łódzka edycja wydarzenia odbędzie się w Internecie – zapowiada Krzysztof Babij z Biura Promocji i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi.- W najbliższą sobotę, czyli 16 maja śledząc profil Łodzi na Faceobook’u będzie można m.in. zobaczyć transmisje live, zdjęcia wykonane techniką 360 oraz specjalnie przygotowane materiały filmowe. Do na co dzień niedostępnych miejsc wszyscy zainteresowani zajrzą także odwiedzając witryny www i profile poszczególnych muzeów i instytucji.

Największa Noc Muzeów w Polsce ma być w Łodzi. Podczas tej niezwykłej nocy będzie można obejrzeć wyremontowane wnętrza pałacu Izraela Poznańskiego, które do tej pory nie były jeszcze prezentowane. Ale to nie koniec atrakcji. Można też zobaczyć po raz pierwszy zbiory Narodowego Centrum Kultury Filmowej, Wziąć udział w kuratorskim oprowadzaniu po jednej z wystaw Muzeum Sztuki.

- Podczas oprowadzania zaprezentujemy sięgającą czasów Leonarda da Vinci kolekcję legendarnych latarni magicznych wraz z niesamowitymi ręcznie malowanymi przeźroczami - mówi Michał Kędzierski rzecznik EC1. - Jednym z najcenniejszych obiektów tego typu jest latarnia magiczna Newton. Zakupiona we francuskim antykwariacie, stanie się w przyszłości centralnym punktem wystawy „Mechaniczne Oko” .

Kuratorzy z Muzeum Sztuki w Łodzi zaproszą do zwiedzania wystawy poświęconej różnym procesom i zjawiskom społecznym, na przykład: emancypacji, autonomii czy industrializacji. Tworząc wokół każdego z nich „kolaż” zbudowany z dzieł pochodzących z różnych okresów, reprezentujących różne estetyki i różne artystyczne postawy.

- Wystawa stawia pytania o to, jak zmieniał się charakter tych zjawisk, jak zmieniało się ich postrzeganie a przede wszystkim o to, jak dalece kształtują one dzisiejszą rzeczywistość. - tłumaczy Agnieszka Wojciechowska - Sej z Muzeum Sztuki. - To snuta za pomocą dzieł z niej pochodzących opowieść o nowoczesności i jej znaczeniu dla nas dzisiaj.