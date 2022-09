Najpiękniejsze miejsca w Polsce na jesień. Gdzie wybrać się na weekend w góry, do lasu czy nad morze? Galeria inspirujących zdjęć Emil Hoff

Polska jest wyjątkowo piękna jesienią. Od Bałtyku po Tatry, od miast po leśne ostępy - wszędzie można znaleźć niezwykłe zakątki, które warto odwiedzić, gdy pogoda sprzyja. Przed Wami lista najpiękniejszych miejsc w Polsce na jesienne wycieczki z galerią urzekających zdjęć. Te wyjątkowe fotografie z polskich lasów i gór, znad morza, z miast i miasteczek na pewno zainspirują Was do zaplanowania jesiennego weekendu czy urlopu w Polsce. Na zdjęciu Ojcowski Park Narodowy. Autor: Andy PE Andy PE, za zgodą Zobacz galerię (61 zdjęć)

Jesień w Polsce ma dwie twarze: owszem, jest chłodniej, dni są krótsze i można spodziewać się deszczu, za to przyroda zmienia się nie do poznania, a lasy skrzą się od kolorów. To świetna pora na wędrówki, spacery i wycieczki rowerowe. Przygotowaliśmy dla Was listę najpiękniejszych miejsc w Polsce jesienią w lasach, górach, nad jeziorami i morzem, a także w miastach. Wyjątkowe zdjęcia mogą Was zainspirować do zorganizowania własnych wycieczek i city breaków.